نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن قائمة الفريق لمواجهـة حرس الحدود غدًا الأحد في الجولة الثانية من دوري المحترفيـن.



وضمت القائمة 24 لاعبًا هم:



عمــرو شعبان ومحمود الحضري في حراسـة المرمى

علي عباس، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أوشا، مجدي صبري، عبد بيكـأ، محمود أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود غالي ، محمود علاء، أسامة خليل، يوسف بيبو ، عبد الرحمن بودي، رجب مارو، عبد الرحيم العموري، محمود مسعد، أحمد طارق، شيكو محارب، أحمد مجدي، عبده يحيى، تشارلز باسي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة وضيفه حارس الحدود في الرابعة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة في ثاني جولات دوري المحترفين على ملعب زعيم الفلاحين.

ويسعى الفريق اللبني للفوز بمباراة الحدود من أجل الوصول للانتصار الثاني على التوالي، بعد أن حقق فوزا هاما في الجولة الماضية على جمهورية شبين بهدف نظيف.