نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يقود إنتر ميلان لتحقيق فوزًا كبيرًا على ساليرنيتانا برباعية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الفوز أمام نظيره فريق ساليرنيتانا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة السابعة ببطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية إلا ربع بتوقيت الإمارات.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ كامل لفريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق ساليرنيتانا في مباراة اليوم وهدد مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

وافتتح النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التسجيل لفريق إنتر ميلان في المباراة عند الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان عند الدقيقة 77، كما تمكن من تسجيل الهدف الثالث له الفريق إنتر ميلان في المباراة عند الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

كما سجل لوتارو مارتينيز الهدف الرابع لفريق إنتر ميلان عند الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق ساليرنيتانا عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.