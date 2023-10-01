نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 بعد إنتهاء مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 بعد إنتهاء مباريات الجولة السابعة اليوم السبت والموافق 30 من سبتمبر.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وشهدت أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي فوز فريق إيه سي ميلان أمام نظيره فريق لاتسيو بهدفين نظيفين، كما فاز فريق إنتر ميلان أمام ساليرنيتانا بأربعة أهداف نظيفة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد إنتهاء مباريات اليوم السبت حيث تصدر فريق إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 18 نقطة:

إنتر ميلان 18 نقطة

ميلان 18 نقطة

نابولي 14 نقطة

يوفنتوس 13 نقطة

أتالانتا 12 نقطة

فيورنتينا 11 نقطة

ليتشي 11 نقطة

فروزينوني كالتشيو 9 نقاط

ساسولو 9 نقاط

تورينو 8 نقاط

جنوى 7 نقاط

بولونيا 7 نقاط

هيلاس فيرونا 7 نقاط

لاتسيو 7 نقاط

مونزا 6 نقاط

روما 5 نقاط

أودينزي 3 نقاط

إمبولي 3 نقاط

ساليرنيتانا 3 نقاط

كالياري نقطتين