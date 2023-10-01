نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (جولة الفجر الرياضي).. برشلونة يتخلص من ديمبلي والريال يتعاقد مع زجاجي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق الكرة الأول بنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي في التخلص أبرز لاعبيه الفرنسي عثمان ديمبلي على الرغم من تمسك الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا بخدماته.

وتسبب ذلك الخبر في حالة من الفرحة لجماهير الكتلان خاصةً بسبب أن ديمبلي لاعب كثير الاصابات ولم يقدم الاضافة المنتظرة منه فكلما ارتفع مستواه داهمته إصابة جديدة عطلت مسيرته مع برشلونة.

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وبنهاية الميركاتو الصيفي الجاري خرج وكيل أعمال ديمبلي للتأكيد على أن اللاعب ينتظره عرض من باريس سان جيرمان وبالفعل انضم لهم مقابل 35 مليون يورو قبل موسم واحد من نهاية عقده مع برشلونة.