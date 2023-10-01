نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو جدول ترتيب ليج وان وينافسه على الصدارة نظيره فريق بريست ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية مباريات اليوم والتي انتهت بتعادل باريس سلبيا أمام كليرمون وفوز موناكو على مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. - ترتيب الدوري الفرنسي 1- موناكو 14 نقطة

2- بريست 13 نقطة

3- باريس سان جيرمان 12 نقطة

4- نيس 12 نقطة

5- ريمس 10 نقاط

6- ستراسبورج 10 نقاط

7- لوهافر 9 نقاط

8- مارسيليا 9 نقاط

9- رين 8 نقاط

10- نانت 8 نقاط

11- ليل 8 نقاط

12- ميتز 8 نقاط

13- لانس 7 نقاط

14- مونبلييه 6 نقاط

15- تولوز 6 نقاط

16- لوريان 6 نقاط

17- كليرمون فوت نقطتين

18- ليون نقطتين - هدافي الدوري الفرنسي 1- كيليان مبابي 7 أهداف

2- مصطفى محمد 5 أهداف

3- وسام بن يدر 4 أهداف

4- نبيل عليوي 4 أهداف

5- زكريا ابو خلال 3 أهداف - ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي؟ تردد قناة bein sports 1 القمر: سهيل سات التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3