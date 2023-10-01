نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قبل مباريات اليوم الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مواجهات نارية، ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حسم الأهلي الصعود هلى حساب فريق سان جورج بعد فوز 7-0 بمجموع المباراتين، فيما نجح فريق بيراميدز في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

تأهل فريق جوانينج جالاكسي على حساب اورلاندو بايرتس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما انتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما تأهل مازيمبي الكونغولي على حساب نظيره بيج بوليتس بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

تأهل فريق بترو أتليتكو على حساب نظيره سونجو بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين، وفريق الترجي على حساب نظيره داون بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين، وصن داونز على حساب نظيره بومامورو بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.

يانج افريكانز تأهل على حساب المريخ السوداني بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، وميدياما على حساب حوريا بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، والنجم الساحلي على حساب الجيش الملكي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، والوداد البيضاوي على حساب حافيا كوناكري بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.