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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: "ركزوا مع فريقكم"

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: 'أتمنى من جماهير الأهلي عدم التقليل من احتفال جماهير الزمالك، والتركيز مع فريقها فقط في مشاركته بكأس العالم للأندية".

فيما أشاد دويدار بلاعبي نادي الزمالك، بعد الأداء الذين قدموه في الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح: "كنت أراهن على اللاعبين لأنني أثق في إمكانياتهم وأنهم قادرين على صنع الفارق".

وتابع: "لاعبو الزمالك نجحوا في الفوز على أرتا سولار والفوز على مدرب الفريق أوسوريو بسبب التغييرات الغريبة التي قام بها".