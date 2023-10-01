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أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على فوز الملكي أمام نظيره فريق جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يتحدث عن فوز ريال مدريد أمام جيرونا ويوجه رسالة لـ فينيسيوس

وقال أنشيلوتي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" فكرت في جلب فران، لكن من خلال جلب فينيسيوس في الخارج كنت بحاجة إلى فريق يتمتع بخصائص كامافينجا للضغط بعد الخسارة وقد فعل ذلك بشكل جيد".

وعن طرد ناتشو أكد: "كان الخطأ هو الافتقار إلى الوضوح في اللحظة الأخيرة من المباراة، ناتشو متألم وحزين، لا ينبغي لأحد أن يشكك فيه لأنه كان دائمًا لاعبًا مناسبًا."

وأوضح: "لتجنب العمل الدفاعي لفينيسيوس، قمنا بوضع بيلينجهام في الخارج بشكل أكبر مع الأخذ في الاعتبار أن تشواميني كان قريبًا جدًا من قلب الدفاع لقطع الاستراحة كان العمل الجماعي جيدًا للغاية"

وعن ناتشو أضاف: "الافتقار إلى الوضوح عادة ما يكون لاعبًا صحيحًا للغاية، يمكن تجنبه، آمل ألا يكون الأمر خطيرًا بالنسبة لبورتو".

وبخصوص فينيسيوس قال: "لا بأس، أردت أن ألعب أكثر، لكنني فضلت تجنب المشاكل، إنه يفتقر إلى القليل من التألق في الوقت الحالي لأنه مر شهر دون لعب لكن اليوم كان جيدًا بالنسبة له".

وأتم: "إنها ليلة كاملة لأن الفوز هنا يعني أننا قدمنا أداءً جيدًا، يجب أن نسلط الضوء على العمل الدفاعي للفريق، لقد عملنا على ذلك في الفترة التي سبقت المباراة الدفاع الجيد كان حاسمًا."

