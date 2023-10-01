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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جيريمي نجيتاب أسطورة منتخب الكاميرون ونجم تشيلسي الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب رائع ويقدم مسيرة رائعة فى الكرة العالمية وخير ممثل للكرة الأفريقية.

أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لاعب رائع وخير ممثل للكرة الإفريقية

وقال جيريمي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" محمد صلاح لاعب رائع واستثنائي وممثل رائع للكرة الأفريقية فى العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف جيريمي:" لدي ذكريات كبيرة مع مصر ولعبت أمام الجيل التاريخي للكرة المصرية ودائما أحب زيارة مصر ولدي ذكريات رائعة بالطبع وأصدقاء.

وأكد جيريمي أن دائما الكرة المصرية تقدم منتخبات قوية ولاعبين مميزين.

كما أكد جيريمي الذي يتولي فى الوقت الحالى رئاسة الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن، الأهم فى كل وقت هو أن يكون كل لاعب أفريقي لديه دفاع كامل مننا من أجل حقوقه، وأن الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين دائما يتابع جميع اللاعبين فى إفريقيا من أجل أن يكون هناك تطور ونجاح بجانب حقوق كاملة لكل اللاعبين