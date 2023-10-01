نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مفاجأة مدوية بشأن تجميد محمود علاء وأنشيلوتي يعلق على تصدر الريال لليجا وإصابة مروعة تنهي مباراة بالدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ملخص أخبار الرياضة اليوم

وجاء ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

مفاجأة مدوية بشأن تجميد محمود علاء

خرج محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات المدرب الكولومبي خوان كارلوس الفنية خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي التي انتهت منذ قليل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 على حساب أرتا سولار الجيبوتي.

من جانبه قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "الفجر الرياضي" أنه قد تم توقيع عقوبة مالية قدرها 250 ألف جنيه على محمود علاء مدافع الفريق بالإضافة إلى تدربه بشكل منفرد بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

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أنشيلوتي يتحدث عن فوز ريال مدريد أمام جيرونا

انشيلوتي

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على فوز الملكي أمام نظيره فريق جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" فكرت في جلب فران، لكن من خلال جلب فينيسيوس في الخارج كنت بحاجة إلى فريق يتمتع بخصائص كامافينجا للضغط بعد الخسارة وقد فعل ذلك بشكل جيد".

وعن طرد ناتشو أكد: "كان الخطأ هو الافتقار إلى الوضوح في اللحظة الأخيرة من المباراة، ناتشو متألم وحزين، لا ينبغي لأحد أن يشكك فيه لأنه كان دائمًا لاعبًا مناسبًا."

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إصابة مروعة تتسبب في إلغاء مواجهة فالفيرك وأياكس

ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري الهولندي الممتاز تم إلغاء مباراة فالفيك وأياكس قبل نهايتها بأقل من 6 دقائق بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حارس فالفيك إيتيان فايسن.

وتعرض حارس فالفيك إيتيان فايسن لإصابة قوية عند الدقيقة 84 عند إصطدامه على مستوى الرأس مع أحد لاعبي أياكس مما أدى لفقدانه الوعي حيث تم إلغاء اللقاء بواسطة الحكم بول فان بوكيل.