نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الجولة الثامنة من الموسم الحالي، حيث كانت هناك مباريات مثيرة وقوية في تلك الجولة أبرزها ريال مدريد وجيرونا والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة كما فاز برشلونة بصعوبة على إشبيلية بهدف نظيف في نفس الجولة.

سيستضيف أتلتيكو مدريد نظيره قادش بينما يحل فالنسيا ضيفا ثقيلا على ريال بيتيس طما يستضيف ألميريا نظيره غرناطة.

نجح برشلونة في خطف لقب الليجا في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يطمح في خطف اللقب منه في الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل استكمال مواجهات الجولة الثامنة حتى الآن..

١ - ريال مدريد ٢١ نقطة

٢ - برشلونة ٢٠ نقطة

٣- جيرونا ١٩ نقطة

٤- أتلتيك بيلباو ١٤ نقطة

٥- أتلتيكو مدريد ١٣ نقطة

٦ - ريال سوسيداد ١٢ نقطة

٧- رايو فاليكانو ١٢ نقطة

٨- فالنسيا ١٠ نقاط

٩- قادش ٩ نقاط

١٠- خيتافي ٩ نقاط

١١- ريال بيتيس ٩ نقاط

١٢- فياريال ٨ نقاط

١٣- إشبيلية ٧ نقاط

١٤- ريال مايوركا ٧ نقاط

١٥- أوساسونا ٧ نقاط

١٦- ديبورتيفو ألافيس ٧ نقاط

١٧- سيلتا فيجو ه نقاط

١٨- الاس بالماس ٥ نقاط

١٩ - غرناطة ٤ نقاط

٢٠ - ألميريا نقطتين