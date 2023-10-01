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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الدوري الإسباني مباريات الليجا التي يتنافس فيها ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.

يطمح ريال مدريد في استعادة ذاكرة الانتصارات والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ٦ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.

يواصل نجوم الليجا جهودهم في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف للمنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.

قائمة هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الاحد

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..