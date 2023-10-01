نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق قادش، مساء اليوم الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب واندا متربليتانو معقل الروخي بلانكوس، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد ضد قادش في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق قادش في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة قادش

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، لينو.

خط الوسط: لورينتي، كوكي، ساؤول.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، كما سيتم بث مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش عبر قناة beIN Sports Premium1HD.