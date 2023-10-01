الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، قبل مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر.

وستلعب اليوم ستة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لتنتهي الجولة.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023

ويحتل فريق موناكو حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- موناكو 14 نقطة.

2- بريست 13 نقطة.

3- باريس سان جيرمان 12 نقطة.

4- نيس 12 نقطة.

5- ريمس 10 نقاط.

6- ستراسبورج 10 نقاط.

7- لوهافر 9 نقاط.

8- أولمبيك مارسيليا 9 نقاط.

9- رين 8 نقاط.

10- نانت 8 نقاط.

11- ليل 8 نقاط.

12- ميتز 8 نقاط.

13- لنس 7 نقاط.

14- مونبيليه 6 نقاط.

15- لوريان 6 نقاط.

16- تولوز 6 نقاط.

17- كليرمونت نقطتين.

18- أولمبيك ليون نقطتين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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