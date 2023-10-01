نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 30-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة سيمبا × باوى ديناموز - 4 مساءا

أسيك ميموزا × الأهلي بنغازي - 7 مساءا

الهلال السوداني × بريميرو دي أوجوستو - 9 مساءا

اف سي نواذيبو × ريال باماكو - 9 مساءا قائمة المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأهلي

بيراميدز

جوانينج جالاكسي البتسواني

مازيمبي الكونغولي

بترو أتليتكو الأنجولي

الترجي التونسي

صن داونز الجنوب أفريقي

يانج افريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

النجم الساحلي التونسي

الوداد البيضاوي المغربي