نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، مع نظيره فريق قادش، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب واندا متربليتانو معقل الروخي بلانكوس، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد ضد قادش في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق قادش في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، كما سيتم بث مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

تردد قناة beIN Sport Premium1HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/ 3