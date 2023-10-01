موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أتالانتا في الدوري لإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره نادي أتالانتا مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب جيويس المباراة المرتقبة بين نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أتالانتا في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو ".

تذاع أحداث مباراة يوفنتوس ضد نظيره نادي أتالانتا عبر قناة أبو ظبي 1 الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي يوفنتوس المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يأتي نادي أتالانتا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي" الكالتشيو " موسم 2023-2024.