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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يصطدم بحرس الحدود في قمة مرتقبة بالمحترفين

تنطلق اليوم الاحد منافسات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني المجموعة الاولى باقامه مباراة وحيدة وتستكمل يوم الاثنين بإقامه أربعة مباريات وتختتم الجوله يوم الثلاثاء باقامه خمس لقاءات.



مباراة اليوم الأحد



1- غزل المحلة مع حرس الحدود



يشهد ستاد غزل المحلة صطدم مرتقب بين فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مع فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي يدخل الفريقين اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوزهم بهدف دون رد في اللقاء الأول حقق فريق غزل المحلة الفوز خارج ملعبه على فريق جمهورية شبين بينما فاز فريق حرس الحدود في الدقائق الأخيرة على فريق ابو قير للاسمده.



مباريات يوم الإثنين



1- مصر للمقاصة مع السكة الحديد



يستضيف ستاد الاسيوطي سبورت لقاء صعب بين فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج مع نظيره فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد.



يدخل فريق مصر للمقاصة اللقاء دون نقاط بعد هزيمته أمام فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بينما يدخل فريق السكة الحديد اللقاء برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق لافيينا سلبيًا.



2- بترول اسيوط مع بروكسي



على ستاد البترول يلتقي فريق البترول بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق النصر للتعدين بثلاثية مقابل هدف مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق القناة بهدفين لكل منهما.



3- مكادى مع دكرنس



على ستاد خالد بشارة يحل فريق دكرنس بقيادة ايمن الجمل دون نقاط بعد هزيمته أمام فريق المصرية للاتصالاتew بثلاثية مقابل هدف صيفًا على فريق مكادى بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق النجوم سلبيًا.



4- اسوان مع النجوم



على ستاد أسوان يواجه فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان دون نقاط بعد هزيمته أمام فريق بتروجيت بهدفين نظيفين فريق النجوم بقيادة سعيد عبد العزيز برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق مكادى دون أهداف.



مباريات يوم الثلاثاء



1- WE مع جمهورية شبين



على ستاد السلام يلتقي فريق WE بقيادة جمعه مشهور برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف مع فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان دون نقاط بعد هزيمته من فريق غزل المحلة بهدف دون رد.



2- القناة مع بتروجت



على ملعب نادي القناة القديم ودربى القناة بين فريق القناة بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق بروكسي بهدفين لكل منهما مع فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق اسوان بهدفين نظيفين.



3- ابو قير للاسمده مع طنطا



على ملعب نادي ابو قير يلتقي فريق ابو قير للاسمده بقيادة ايمن المزين دون نقاط فريق طنطا بقيادة عمرو انور برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق راية بهدف دون رد.



4- لافيينا مع النصر للتعدين



على ملعب الاسيوطي سبورت يحل فريق النصر للتعدين بقيادة حسن عبد المنعم دون نقاط بعد هزيمته أمام فريق البترول بثلاثية مقابل هدف ضيفا على فريق لافيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق السكة الحديد دون أهداف.



5- راية مع وادي دجلة



يستضيف ستاد حرس الحدود لقاء بين فريق راية بقيادة حسام عبد العال دون نقاط بعد هزيمته أمام فريق طنطا بهدف دون رد فريق وادي دجلة بقيادة توليتش برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة



1-البترول 3 نقاط

2- WE ثلاث نقاط

3- بتروجيت 3 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- حرس الحدود 3 نقاط

6- طنطا 3 نقاط

7- غزل المحلة 3 نقاط

8- القناة نقطة

9- بروكسي نقطة

10- السكة الحديد نقطة

11- لافيينا نقطة

12- مكادى نقطة

13- النجوم نقطة

14- مصر للمقاصة دون نقاط

15- راية دون نقاط

16- ابو قير للاسمده دون نقاط

17- جمهورية شبين دون نقاط

18-دكرنس دون نقاط

19- النصر للتعدين دون نقاط

20- اسوان دون نقاط