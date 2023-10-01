نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يغيب مع إنتر ميامي للمباراة الثالثة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم مما تعد ثالث مباراة يغيب عنها بسبب الإصابة.

ميسي يغيب عن إنتر ميامي

وكان ميسي قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يلعب "ديربي" فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد 24 سبتمبر (أيلول)، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي الأربعاء الماضي، أمام هيوستن دينامو 1-2.

وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت والتي انتهت بالتعادل 1-1.

واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا والذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة تورونتو أيضًا.



وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي تعقد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية حيث يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة ليبتعد بأربع نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، والذي خاض 31 مباراة.