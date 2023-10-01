نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام سلبية لا تنتهي في مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل مانشستر يونايتد رقما قياسيا سلبيا للنادي بعد هزيمته 1-0 على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بعد ظهر يوم السبت.

أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

لعب يونايتد مجددًا مع كريستال بالاس بعد أيام قليلة من الاشتباك في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث بدأ حاملو اللقب الدفاع عن لقبهم بفوز مقنع 3-0.

ومع ذلك، انقلبت الأمور في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم لاعبو روي هودجسون بهدف مذهل من يواكيم أندرسن في الشوط الأول، حيث سجل الدانماركي الزاوية العليا بتسديدة مباشرة من ركلة حرة اصطدمت بإيبيريشي إيزي.

ويعانى الشياطين الحمر من أسوأ بداية لهم على الإطلاق في موسم الدوري الممتاز، حيث حققوا ثلاثة انتصارات فقط من أول سبع مباريات، بالإضافة إلى أربع هزائم.

منذ موسم دوري الدرجة الأولى 1989-1990 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، قبل ثلاث سنوات من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتحمل مانشستر يونايتد بداية سيئة بنفس القدر، حيث تعرض الشياطين الحمر أيضًا لأربع هزائم باسمهم بحلول نهاية 34 سبتمبر.

في ذلك العام، أنهى مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول الترتيب، لكنه انتزع لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المفارقات أن تغلب على كريستال بالاس 1-0 في مباراة الإعادة النهائية بعد التعادل 3-3.

بعد أن حصل على تسع نقاط فقط من أصل 21 حتى الآن هذا الموسم، يقبع فريق إريك تين هاج في منتصف الجدول في المركز العاشر، بفارق تسع نقاط عن البطل وغريمه اللدود مانشستر سيتي.

علاوة على ذلك، انتهت الآن آخر مباراتين للشياطين الحمر على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون وهوف ألبيون وبالاس بالهزيمة، وهي المرة الأولى التي يتكبدون فيها خسائر متتالية في الدوري الممتاز على ملعب أولد ترافورد منذ نوفمبر 2021.

لم يتعرض مانشستر يونايتد مطلقًا لثلاث هزائم متتالية في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذا السجل سيكون في خطر عندما يستضيف الشياطين الحمر برينتفورد يوم السبت المقبل.

وعلق تين هاج على البداية المخيبة للآمال لفريقه هذا الموسم بعد المباراة، معترفًا بأن فريقه اتخذ "قرارات سيئة" في الثلث الأخير ولم تكن "جيدة بما يكفي" بشكل عام.

قبل زيارة النحل، يهدف لاعبو تين هاج إلى بدء مشوارهم في دوري أبطال أوروبا في المحاولة الثانية في مباراة الثلاثاء مع غلطة سراي، بعد أسبوعين من خسارتهم 4-3 أمام بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا.

وسط إحباط مانشستر يونايتد، هودجسون مدرب بالاس أصبح أول مدرب لم يخسر في خمس مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد، وحقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في ذلك الوقت.