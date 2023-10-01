نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يحذر إمام عاشور.. شاهد القصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الإعلامي أحمد شوبير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور رغم تألق اللاعب الكبير خلال المباريات الماضية.

أحمد شوبير يحذر إمام عاشور بسبب طريقته احتفاله

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن حذر أحمد شوبير إمام عاشور لاعب المارد الأحمر بسبب طريقة الاحتفال مع اللاعبين.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر أون سبورت اف ام:"لدي عتاب على إمام عاشور بسبب طريقة الاحتفال مع اللاعبين بالأهداف التي تسجل في المباريات الأخيرة".

وأضاف شوبير:"إمام عاشور يجب عليه أن يعيد النظر في الاحتفالات التي يقوم بها في الأهداف مع اللاعبين خلال المباريات القادمة".

واختتم:"يجب على إمام عاشور النظر حتى يتجنب إصابة أصدقاءه في الملعب بسبب الاحتفال بالأهداف".