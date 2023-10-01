نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. إمام عاشور يستفز جمهور الأهلي وإنبي يهدد بالتصعيد للفيفا.. وليفربول يضم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الأحد 01-10-2023

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

إمام عاشور يستفز جمهور الأهلي في أزمة جديدة

شن أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا ضد إمام عاشور، نجم النادي الأهلي.

ونشر دويدار، صورة من حساب نادي الزمالك على إنستجرام لمباراة الفريق أرتا سولار الجيبوتي، قام إمام عاشور بوضع "لايك" عليها.

وكتب أحمد دويدار، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "لايك إمام عاشور لصفحة الزمالك عدم احترام للنادي الأهلي وجمهوره شيء غريب جدا ولعيب عجيب قلبه أبيض ودمه أحمر؟!".

أحمد شوبير يحذر إمام عاشور

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية عبر أون سبورت اف ام “لدي عتاب على إمام عاشور بسبب طريقته في الاحتفال مع اللاعبين بالأهداف”.

وأضاف “إمام عاشور عليه أن يعيد النظر في احتفالاته بالأهداف مع اللاعبين خلال المواجهات القادمة وذلك حتى يتجنب تعرض أي لاعب للإصابة”.

ليفربول يرغب في ضم صفقة جديدة

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، يحرص مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على التعاقد مع المهاجم الهولندي دونيل مالين، 24 عامًا، من بوروسيا دورتموند بينما يبحث عن خيار احتياطي للجناح المصري محمد صلاح، 31 عامًا.

أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لاعب رائع وخير ممثل للكرة الإفريقية

أكد جيريمي نجيتاب أسطورة منتخب الكاميرون ونجم تشيلسي الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب رائع ويقدم مسيرة رائعة فى الكرة العالمية وخير ممثل للكرة الأفريقية.

وقال جيريمي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" محمد صلاح لاعب رائع واستثنائي وممثل رائع للكرة الأفريقية فى العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف جيريمي:" لدي ذكريات كبيرة مع مصر ولعبت أمام الجيل التاريخي للكرة المصرية ودائما أحب زيارة مصر ولدي ذكريات رائعة بالطبع وأصدقاء.

إنبي يهدد بالتصعيد بسبب السوبر المصري

هدد محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بالتصعيد، مؤكدًا أن فريقه من حقه المشاركة في السوبر.

وأشار محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في بطولة السوبر لا يوجد فريق من كأس مصر سوى إنبي".

وتابع: "الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وإنبي هو الذي اطاح بفريق فيوتشر من الكأس وذلك طبيعي جدا مشاركة إنبي".