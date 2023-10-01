"خوفا من الفضيحة".. جماهير اتحاد جدة تطالب بمشاركة النصر في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت جماهير اتحاد جدة السعودي، جدلا واسعا، عقب التعثر الأخير الذي وقع به العميد في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين (روشن 2023)، أمام نظيره الفيحاء.

وشهدت الجولة الثامنة من البطولة سقوط جديد للاتحاد، عقب تعادله سلبيا أمام نظيره الفيحاء، ليتنازل عن صدارة الترتيب للزعيم نادي الهلال بفارق نقطة وحيدة.

- جماهير الاتحاد تفاجئ النصر

وكشف الإعلامي السعودي مبارك الشهري، عن تطورات مثير أثناء مباراة الاتحاد والفيحاء، عقب مطالبة جماهير الفريق بمشاركة النصر في مونديال الأندية بديلا للعميد.

وتابع:" أن هذا الأمر لا يتعدى كونه تعبيرا صارخا عن غضب جماهير الفريق من الأداء السيئ الذي ظهر به اللاعبين في الفترة الأخيرة، في ظل وجود كوكبة كبيرة من نجوم أوروبا".

وتنطلق أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام على ملاعب المملكة العربية السعودية، بمواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.