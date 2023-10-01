نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديكو يتحدى تشيلسي.. برشلونة يرصد أولى صفقات 2024 من داخل البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، آخر مفاجأت ملف الصفقات الجديدة التي تخطط لضمها إدارة فريق برشلونة خلال الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق في كامل المراكز.

ويهدف تشافي إلى ضم صفقة جديدة في وسط الملعب، لضمان وجود بدائل عديدة في قائمة البلوجرانا.

- برشلونة يراقب موسكاردو

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يوجد اهتمام كبير بضم لاعب خط الوسط البرازيلي، الذي بلغ للتو 18 عامًا، ديكو معجب باللاعب، قرر برشلونة البدء في التحرك للتعاقد مع هذا الارتكاز، الذي يعد أحد الاكتشافات العظيمة لهذا العام في البرازيل وأمريكا الجنوبية والذي أثار اهتمام الكبار.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، لقد أجرى ديكو بالفعل اتصالًا مع النادي لينقل رسميًا اهتمام البلوجرانا بجوهرته، يعلم برشلونة أن المفاوضات بين كورينثيانز وتشيلسي وصلت إلى طريق مسدود، وقد رفض النادي العرض الأخير بقيمة 21 مليون يورو، 4 متغيرات ونسبة في الربح من بيع مستقبلي، وطالب ب 30 مليونًا وقد رفض تشيلسي العرض.

واختتمت، بين شهري مايو ويونيو حاول ديكو عندما لم يكن قد تم تعيينه رسميًا في هذا المنصب بعد إغلاق توقيع موسكاردو في عملية خاطفة لكن لم ينجح الأمر، اللاعب يظهر قدرات كبيرة على مستوى الجودة والعقلية وخطوته القادمة السفر لأوروبا.