عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة غرامة كهربا للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد في غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

تطور جديد في غرامة كهربا

ومن المُنتظر أن تنتهى مهلة عقوبة كهربا لسداد الغرامة يوم السبت المقبل الموافق 7 أكتوبر 2023.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم:"مهلة كهربا سوف تنتهى يوم 7أكتوبر والمحامي سوف يطلب حيثيات جديدة للحكم".

وأضاف شوبير:"سوف يتقدم محامي كهربا باستئناف جديد ومن ثم اللاعب سوف يشارك لنهاية الموسم على الأقل".

وأتم:"الاستئناف في القانون يوقف الحكم ويؤجل أي إيقاف ضد اللاعب وبالتالي سوف يتمكن كهربا من المشاركة حتى نهاية الموسم".