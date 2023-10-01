نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا عزاء للهلال السعودي.. إنتر ميامي يقنع "ساحر ريال مدريد" بالرحيل إلى الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي الهلال السعودي في الفترة الأخيرة، ضربة جديدة من جانب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بعد خطف صفقة القرن الأولى بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتمكن مسؤولو إنتر ميامي من إنهاء الاتفاق حول صفقة كبرى جديدة، من أنياب فريق الهلال في الانتقالات الشتوية القادمة.

- مودريتش يوافق على الرحيل إلى إنتر ميامي

وفي تصريحات تلفزيونية للنجم الصربي بيديا مياتوفيتش أسطورة ريال مدريد عبر قناة " SER Sports Carousel":" أكد أن مالك نادي إنتر ميامي، الاسطورة بيكهام، نجح في الوصول إلى موافقة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، على ارتداء قميص الفريق الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ورفض مودريتش الصيف الماضي، فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي على خطى زملاءه في أوروبا، حيث كان يخطط لنهاية مسيرته داخل قلعة السانتياجو برنابيو، إلا أن عدم مشاركته لثاني مباراة على التوالي، تقربه من الرحيل عن مدريد هذا الموسم، في ظل الاعتماد على المواهب والصفقات الجديدة.