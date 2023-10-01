عاجل.. أول رد فعل من لجنة الحكام الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وتوتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في إنجلترا اليوم الأحد، استبدال الحكمين دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ليفربول الذي شهد إلغاء هدف صحيح سجله الفريق الضيف.

أول رد فعل من لجنة الحكام الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز وديوغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأصدرت رابطة الحكام بيانًا مساء السبت، ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في إلغاء هدف دياز، مشيرة "كان هذا خطأ حقيقيًا واضحًا، كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".



وفي بيان صادر اليوم الأحد، قالت الرابطة: "تقرر استبدال دارين إنغلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول ودان كوك (مساعده) في نفس المباراة في مواجهتي نوتنغهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي المقررتين اليوم والغد على الترتيب".



وأضافت: "سيتولى كريج باوسون الآن مهام الحكم الرابع بدلًا من إنغلاند في ملعب سيتي غراوند، بينما سيتولى إيدي سمارت مهام الحكم المساعد بدلا لكوك في كرافن كوتيدج".