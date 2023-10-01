نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد ميلاده اليوم.. "من شوارع كفر الشيخ إلى العالمية" محمود تريزيجيه تحدى ظروف أسرته ووصل للقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر بعيد ميلاده الـ29، ويستعرض “الفجر الرياضي” مسيرة نجم الفراعنة الذي بدأ مسيرته في حواري قريته بمدينة كفر الشيخ إلى أن وصل إلى حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمود أحمد إبراهيم حسن “تريزيجيه” مواليد 1 أكتوبر 1994 وليد في كفر الشيخ، وفي أحد الأيام عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات أيقظه أخوه الأكبر الذي كان لاعبا في بلدية المحلة من النوم من أجل أداء الاختبارات في الأهلي بالقاهرة.

سر اللقب

وكانت اختبارات فئته العمرية قد انتهت بالفعل، وبعد 5 دقائق من اللعب مع من يكبرونه في السن، وافق بدر رجب على انضمام إلى اللاعب إلى قطاع الناشئين.

قبل الاختبار الأخير مع النادي الأهلي، أصيب تريزيجيه في مباراة بالشارع مع أصدقائه ليغيب لمدة شهر،، ليضطر لإكمال الاختبارات سنة كامة، قبل أن يتم قبوله في النادي بعمر 9 سنوات.

ووصل تريزيجيه إلى عمر الـ13 كان هداف مدرسة الكرة، قبل أن يتم فريق الفئة العمرية لكنه استمر في النادي بعد توصية مدرب أجنبي باستمراره داخل القلعة الحمراء.

ولاحظ مدرب فريق الشباب التشابه بينه وبين دافيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا، ليطلق عليه هذا اللقب.

واستمر حتى بلغ الـ16 سنة لا يشارك مع الفريق في التدريبات ويكتفي باللعب بالكرة وحيدا وراء المرمى، ووكاد تريزيجيه أن يرحل عن النادي الأهلي بسبب أحد المدربين كما كاد أن ينضم إلى منتخب قطر بداعي التجنيس، لكن إصرار علي ماهر ببقاء اللاعب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

تريزيجيه رفقة علي ماهر

البداية الحمراء

بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2002 واستمر في التدريج بقطاع الناشئين حتى عام 2012، وشارك مع الفريق الأول في سن 18 بعدما قام المدرب البرتغالي مانويل جوزيه بتصعيد اللاعب والاعتماد عليه في مركز الوسط المساند، ووصفه جوزيه في وقت لاحق بأنه "واحد من أفضل الشباب الذين قابلهم في مسيرته التدريبية"، وساعد المارد الأحمر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا في 2012 و2013.

بقميص الأهلي

وقاد محمود تريزيجيه منتخب مصر للشباب، للتتويج بكأس أمم إفريقيا للشباب 2013 بعد فوزهم على غانا بركلات الترجيح فى المباراة النهائية للنسخة الثامنة عشرة التى احتضنها ملعب أحمد زبانة فى مدينة وهران الجزائرية.

خطوة إنتر ميلان التي لم تكتمل

وتلقى نجم المارد الأحمر العديد من العروض خلال تلك الفترة، أبرزها نيس الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي ونوتينجهام فورست الإنجليزي.

وفي عام 2015، احترف إلى أندرلخت على سبيل الإعارة قبل أن يصبح انتقال نهائي، وفي مارس 2016، وأعلن أندرلخت تفعيل خيار الشراء الأهلي مقابل نحو 2.2 مليون يورو، على الرغم من مشاركته في 7 مباريات فقط في الدوري في موسمه الأول، وبات تريزيجيه ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ الأهلي بعد فلافيو أمادو.

بقميص أندرلخت

وكافح نجم منتخب مصر من أجل إثبات وجوده لكنه تعرض للإصابات ليخرج مرتن على سبيل الإعارة، في المرة الأولى مع الفريق البلجيكي الآخر موسكرون، تألق تريزيجيه في فترة الإعارة مع الفريق البلجيكي.

و في المباراة الأخيرة بالموسم، سجل اللاعب الهدف الافتتاحي في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0 على كورتريك، مما جعل موسكرون يتفوق على ويسترلو في عدد النقاط ويتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعاد تريزيجيه إلى أندرلخت بعد انتهاء فترة الإعارة، بعد أن سجل سبعة أهداف خلال 28 مباراة في جميع المسابقات>

بقميص موسكرون

وفي المرة الثانية أعير للفريق التركي قاسم باشا، وبات أحد هدافي الدوري التركي في موسم واحد، وتألق مع فريقه الجديد، إذ سجل 19 هدف وصنع 8 خلال ظهوره في 33 مباراة في موسم 2017—2018.

وكاد نجم منتخب مصر أن ينتقل إلى إنتر ميلان، ولكن لم تتم الصفقة، وكانت تشمل الرحيل على سبيل الإعارة في الموسم الأول إلى بارما بسبب وصول النادي بالفعل إلى الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

ووافق سلافيا براغ التشيكي على دفع شرطه الجزائي وهو 5 ملايين يورو، ولكن طلب تريزيجيه عدم إتمام الصفقة بالرغم من اجتيازه الفحص الطبي، وألغيت الصفقة في نهاية المطاف مع إعلان تريزيجيه رغبته في البقاء مع قاسم باشا.

بقميص قاسم باشا

حلم الدوري الإنجليزي

في 24 يوليو 2019، انضم تريزيجيه إلى نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، وظهر لأول مرة في 10 أغسطس في خسارة 3-1 خارج أرضه أمام توتنهام هوتسبر، ولعب أول 59 دقيقة قبل أن يتم استبداله بزميله الجديد جوتا، وبعد ثلاثة أسابيع، تم طرده في الدقيقة 54 حيث خسر فيلا 1-0 أمام كريستال بالاس.

بقميص أستون فيلا

سجل تريزيجيه هدفه الأول مع أستون فيلا في 2 نوفمبر 2019، في المباراة التي انتهت بالهزيمة 2–1 أمام ليفربول.

لعب تريزيجيه دورًا رئيسيًا في الأداء القوي لأستون فيلا في آخر 4 مباريات بالموسم، حيث سجل 3 أهداف حاسمة ضد كريستال بالاس وأرسنال لمساعدتهم على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في 30 نوفمبر 2020، تعرض تريزيجيه لإصابة خطيرة في الوجه خلال الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد، وبعد وقت قصير من تعافيه من تلك الإصابة، ولكن قبل أن يشارك في مباراة أخرى مع فيلا، تعرض تريزيجيه لإصابة في أوتار الركبة والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر.

في 10 أبريل 2021، تعرض تريزيجيه لانتكاسة أخرى بسبب الإصابة، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد تحدي ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة التي خسرها الفريق خارج أرضه أمام ليفربول بنتيجة 2–1. وكان من المتوقع أن تنهي الإصابة موسم 2020–21 لتريزيجيه على الأقل.

العودة إلى الدوري التركي

وفي 8 فبراير 2022، انضم تريزيجيه إلى إسطنبول باشاك شهير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب وتحسين لياقته البدنية. ظهر لأول مرة مع باشاك شهير في 12 فبراير 2022، في الفوز 2-0 على غازي عنتاب، حيث قدم تمريرة حاسمة لهدف بيتزي الافتتاحي.

وفي 4 يوليو 2022، عاد تريزيجيه إلى الدوري التركي مرة أخرى، لينضم إلى حامل اللقب طرابزون سبور في صفقة دائمة، مقابل 4.25 مليون جنيه إسترليني.

بقميص طرابزون سبور

كأس العالم

ولعب رفقة منتخب مصر للمرة الأولى في عام 2014 في سن 19 في ودية ضد كينيا، ليمتد مشواره مع منتخب مصر حتى الآن.

تم اختياره من قبل هيكتور كوبر لتشكيلة الفريق الذي سيلعب في كأس الأمم الأفريقية 2017، وظهر أساسيا مع الفراعنة وساعد المنتخب في الوصول إلى نهائي البطولة، حيث خسر أمام الكاميرون بنتيجة 2–1.

وتم اختياره ضمن تشكيلة مصر التمهيدية لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد إدراجه في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا، بدأ جميع مباريات مصر الثلاث أمام أوروجواي وروسيا والمملكة العربية السعودية، وخرج المنتخب من دور المجموعات.

عاد تريزيجيه من الإصابة في الوقت المناسب ليتم اختياره من قبل كارلوس كيروش للفريق الذي سيلعب في كأس الأمم الأفريقية 2021 - التي كانت ستقام في يناير 2022، بسبب كوفيد-19.

وفي 30 يناير 2022، سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي في مباراة الفوز 2–1 في ربع النهائي على المغرب، شارك تريزيجيه في جميع مباريات مصر في البطولة حيث خسروا أمام السنغال بركلات الترجيح في النهائي.

وإجمالا، لعب تريزيجيه رفقة منتخب مصر 61 مباراة، نجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.