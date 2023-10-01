القاهرة ـ أ.ف.ب: تأهل الزمالك المصري بصعوبة الى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ارتا سولار الجيبوتي المغمور 4-1 بملعب القاهرة الدولي في اياب الدور التمهيدي الثاني. وتقدم الضيوف عن طريق وارساما حسن (16)، ورد الزمالك بقوة عبر البديل يوسف ابراهيم «اوباما» (50) ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» (53) وأحمد سيد «زيزو» (74) والتونسي حمزة المثلوثي (89). وعوض الزمالك خسارته 0-2 ذهابا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأهل الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.