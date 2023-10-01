منتخب الهوكي فـي مهمة صعبة أمام كوريا بالألعاب الآسيوية.. اليوم

الإصابة تبعد اللاعب فاتك جعبوب عن منافسات الوثب العالي

يخوض مُنتخبنا الوطني للهوكي اليوم الاثنين لقاء مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مباراته الرابعة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الجاري، ويسعى مُنتخبنا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث تواليًا في المجموعة بعد تألقه وتقديمه مستوى تصاعدي أمام تايلند وأندونيسيا. من جانبه يدخل المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة لتعويض خسارته الأخيرة من المنتخب الصيني متصدر المجموعة. وأجرى منتخبنا صباح أمس حصته الاستعدادية للمواجهة المرتقبة. وقال وجدي حسن سنجور مدرب الحراس: تركزت الحصة التدريبية على الاستشفاء من المباراة الأخيرة وإعادة تحضير اللاعبين للمباراة المتوقع أن تكون صعبة جدًا مع منتخب كوريا الجنوبية المنتشي بفوزه على ماليزيا وسيبذل اللاعبون قصارى جهدهم للفوز والعمل على تطبيق خطة المدرب والتكتيك لهذه المباراة، ويتكون منتخب الهوكي من اللاعبين سامي بن عوض اللون ومحمود بن عاشور بيت شميعة وصلاح بن ناصر السعدي، وأحمد بن سبيل البلوشي وخالد بن جمعة الشعيبي وسند بن سالم الفزاري وأيمن بن فرج بيت مديت، وفهد بن حسن اللواتيا ومحمد بن سليمان النوفلي وسعيد بن راشد الحسني وأحمد بن سعيد النوفلي ورشد بن سالم الفزاري وإبراهيم بن ناصر الفارسي وأسامة بن خميس بيت فدع، ومعاذ بن محمد العتبي وأكرم بن عاشور بيت شميعة وفيصل بن عبدالله المعمري ومحمد بن عبدالله الحارثي.

منافسات القوى

من جانب آخر يشارك منتخب ألعاب القوى اليوم في التصفيات الأولية لسباق ٤٠٠ متر تتابع، ويمثل الفريق كل من بركات الحارثي وعلي البلوشي ومحمد السعدي وراشد العاصمي وخالد الغيلاني وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات هونج كونج وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلند والمالديف والصين، فيما يشارك اللاعب حسين الفارسي في التصفيات الأولية لسباق ٨٠٠ متر ضمن المجموعة الثانية.

تأهل لاعبا مُن تخبنا الوطني لألعاب القوى محمد السعدي وراشد العاصمي للدور نصف النهائي في سباق ٢٠٠م ضمن منافسات الدورة، حيث حصل محمد السعدي على المركز الثالث في المجموعة الأولى بزمن ( ٢١.٢٤ ثانية) والتي تصدرها العداء يانج تشي من الصين تايبيه بزمن قدره (٢٠.٩٨ ثانية) وجاء في المركز الثاني العداء شين أم من كوريا الجنوبية بزمن قدره ( ٢١.٠٣ ثانية)، فيما حصل راشد العاصمي على المركز الخامس في المجموعة الرابعة بزمن ( ٢١.٣٥ ثانية) وتصدر المجموعة السعودي محمد عبدالله أبكر بزمن قدره (٢٠.٧٨ ثانية) وحل في المركز الثاني الياباني أونو سو بزمن قدره ( ٢٠.٨٧ ثانية) وفي المركز الثالث الهندي بورجاهين أملان بزمن قدره (٢١.٠٨ ثانية) وجاء تأهل العاصمي في المركز ١٥ ضمن المراكز ٣٢ للمتأهلين لنصف النهائي، وودع ثنائي منتخبنا الوطني لألعاب القوى علي البلوشي وبركات الحارثي منافسات سباق ١٠٠ متر من الدور النصف النهائي، وحصل علي البلوشي على المركز السابع في المجموعة الثالثة في زمن قدره (10.33 ثانية)، فيما حصل بركات الحارثي على المركز ذاته في المجموعة الثانية بزمن (10.50 ثانية) وفي المنافسات النهائية حقق الميدالية الذهبية الصيني تشي جين وحقق الميدالية الفضية التايلندي بونسون بوريبول ونال الميدالية البرونزية فهمي بن محمد.

إصابة فاتك عبدالغفور

تعرض لاعب مُنتخبنا الوطني لألعاب القوى فاتك بن عبدالعزيز بيت جعبوب لإصابة أثناء تدريباته اليومية الاستعدادية للمنافسة في سباق الوثب العالي، وأكد المدرب السوري عماد سراج مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى استبعاد اللاعب عن المشاركة في المنافسات بسبب هذه الإصابة، وقال: تعرض اللاعب فاتك جعبوب لإصابة قبل ٤ أيام من موعد مشاركته وعلى أثرها تم نقله إلى المركز الطبي بقرية الرياضيين وتم عمل الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي وتبين وجود إصابة في الكاحل وساق القدم ونأمل له الشفاء العاجل.

مشاركة رفع الأثقال

من جانب آخر شارك الربّاع الواعد إلياس بن تميم البوسعيدي من منتخب رفع الأثقال في مسابقة وزن ٦٧ كيلو جرام وقدم البوسعيدي مستوى جيدًا واستطاع الحصول على المركز الثاني ضمن مجموعته الثانية برصيد ٢٧٥ نقطة وبفارق نقطتين عن الربّاع الحاصل على المركز الأول إلولو موراتبك من هونج كونج، فيما يواصل الربّاع الواعد عامر بن سالم الخنجري تدريباته اليومية الجادة استعدادًا للمشاركة في مسابقة وزن ٨١ كيلو جراما يوم الأربعاء المقبل.

مشاركة الحكام

يواصل حكام سلطنة عُمان مشاركتهم في إدارة مختلف منافسات الدورة؛ حيث ترأس الحكم الدولي العُماني محمد الشيدي آخر ثلاثة نهائيات لمسابقة المسدس الهوائي المختلط ضمن منافسات الدورة، كما يواصل القاضي الدولي فيصل البلوشي والحكم الدولي خميس البلوشي إدارة منافسات الهوكي، حيث قال فيصل البلوشي: هذه المشاركة الأولى لي في الدورة الآسيوية الأولمبية وهي من الدورات العالمية المهمة بمشاركة كبيرة من الرياضيين وتعد فرصة لي للاستفادة في مجال التحكيم، وفي كل يوم نتعلم ونكتسب خبرات جديدة؛ حيث يتواجد هنا حكام لهم باع طويل وشاركوا في إدارة أهم البطولات الرياضية العالمية، وأشارك في هذه البطولة كقاضي وفي الإشراف الفني لعدد من المباريات حيث قمت بالإشراف على مباراة بنجلادش وسنغافورة.