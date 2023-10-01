نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي يعلن فتح باب الانتساب لعضويته

أعلن نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي فتح باب الانتساب لعضوية النادي، وذلك عبر حسابات النادي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ حيث أصبح بالإمكان الان لجميع النساء العمانيات الراغبات في الانضمام لعضوية النادي والاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها النادي عبر التسجيل إلكترونيا بموقع الوزارة وفق الضوابط والشروط المذكورة.

ويعد نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي هو الأول من نوعه في السلطنة، حيث إنه يولي عناية خاصة بالبعدين الثقافي والرياضي وموجه بشكل كلي للنساء .

وقد تم إشهار النادي بقرار وزاري من صاحب السُّموِّ السيِّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. وقدم النادي خلال الفترة الماضية ندوة «المرأة للرياضة والإبداع الثقافي» والتي ساهمت بالتعريف بالنادي واختصاصاته وأهدافه، كما سلطت الضوء على المكتسبات التي أسهمت في وجود المرأة رياضيًّا وثقافيا بالإضافة للاستفادة من التجارب المحلية والدولية التي كانت حاضرة.

كما أن استطلاع رؤى المجتمع والمؤسسات المعنية تجاه الدور الذي سيقوم به النادي والذي تم خلال الندوة، ساهم بشكل مباشر في تصميم فعاليات النادي الحالية، استنادا على رؤيته حيال تعزيز حضور المرأة العمانية في المجالين الثقافي والرياضي وفق بيئة تشاركية وتكاملية مع المؤسسات القائمة.

قالت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة النادي: يسر النادي أن يضم بين جنباته كل امرأة في عُمان، ووجهت الدعوة لهن للمشاركة والمساهمة في بناء مسيرة هذا النادي بما يتوافق مع الطموحات والأهداف التي رسمت له، خصوصا أن النادي سيشهد خلال الفترة المقبلة انعقاد الجمعية العمومية . وأكدت السيدة سناء في تصريحها: أن العمل الدؤوب مستمر في النادي لخدمة المرأة العمانية، وتحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وتحفيز دورها في المجالات الرياضية والثقافية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لها.

كما تطرقت لأهم برامج النادي التي سيقدمها للفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي، حيث سيقوم النادي بتنظيم أيام رياضية وثقافية في عدد من المحافظات.

وعلى صعيد التعاون مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بالعمل الرياضي والثقافي، فإن النادي ومنذ إشهاره يسعي لتعزيز مبدأ الشراكة ومد جسور التعاون والذي نتج عنه تنظيم عدد من الفعاليات المنوعة، ومن هذه الفعاليات تقديم حلقات عمل متخصصة للفتيات اليافعات في مجال الكتابة الأدبية بالتعاون مع النادي الثقافي. هذا فضلا عن مذكرة التفاهم التي ستجمع الناديين لمزيد من التعاون في مجال الإبداع الثقافي.

وفي مجال الفعاليات الرياضية يعمل النادي على تعزيز شراكته مع مختلف الأندية والاتحادات والجهات ذات العلاقة بالعمل الرياضي.