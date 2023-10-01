أحمد جودة - القاهرة - تشيع جثمان الكابتن فوزي فتح الله رئيس مركز شباب أوسيم السابق بحضور الآلاف من المشيعين

عن عمر يناهز 80 عامًا.. وفاة الكابتن فوزي فتح الله أقدم رئيس نادي في مصر.

توفي في الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الكابتن فوزي فتح الله خالد، رئيس مركز شباب أوسيم السابق، عن عمر يناهز ال 80 عام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

ويعد فتح الله واحد من أقدم رئساء الأندية بمصر حيث تولي منصب رئيس مركز شباب أوسيم لمدة تقرب من نحو 40 عامًا،يرجع الفضل إليه في تأسيس النادي.

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تشيع جثمان الكابتن فوزي فتح الله

وكان قد تم تشيع جثمان الراحل اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، بعد ظهر اليوم من مسقط رأسه بمدينة أوسيم في حضور الآلاف من المشيعين، وأقيمت صلاة الجنازة من أمام ساحة مسجد البهواشي.

من هو الكابتن فوزي فتح الله

عن عمر يناهز 80 عامًا.. وفاة الكابتن فوزي فتح الله أقدم رئيس نادي في مصر

هو الكابتن فوزي فتح الله خالد، من مواليد 14 نوفمبر 1944 بمركز أوسيم.

وعمل كعقيد بالقوات الجوية المصرية.

وساهم فتح الله في انشاء مركز شباب أوسيم ويرجع الفضل الأكبر إليه في التأسيس.

وتولى منصب المستشار الرياضي لمحافظة الجيزة خلال عام 2018.

كما تولى منصب المدير التنفيذي أيضًا لمحافظة الجيزة.

بعض الصور الخاصة بالكابتن فوزي فتح الله مع نجوم الوسط الرياضي

الكابتن فوزي فتح الله - الأستاذ عصام شلتوت

عن عمر يناهز 80 عامًا.. وفاة الكابتن فوزي فتح الله أقدم رئيس نادي في مصر