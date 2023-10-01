نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان حاسم من فيتوريا بشأن مشاركة محمد صلاح ضد الجزائر وزامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارا حاسما بشأن محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكره المقبل خلال شهر أكتوبر الجاري، بمدينة العين الإماراتية.

ويقام المعسكر في الفترة من التاسع وحتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويتخلله مواجهتين ضد زامبيا والجزائر.

قرار هام من فيتوريا بشأن محمد صلاح

وقرر فيتوريا، مشاركة محمد صلاح في مباراتي المنتخب المقبلتين ضد كل من زامبيا والجزائر.

ويرفض المدرب البرتغالي، فكرة إراحة نجم ليفربول في أي من المواجهتين الوديتين المقبلتين، حيث حصل على راحة من قبل في آخر معسكرين للفراعنة.

وحصل صلاح على راحة خلال معسكر يونيو الماضي، حيث استبعد من مواجهة جنوب السودان.

كما خاض مباراة تونس فقط في المعسكر الأخير، بعدما حصل على راحة في مباراة إثيوبيا.

ولن يشهد معسكر منتخب مصر المقبل أى استثناءات فى اللاعبين، كما حدث في المعسكر الماضي ومباراة تونس.

وكان فيتوريا قد عبر عن غضبة، عقب الهزيمة أمام تونس وديا 3-1 في سبتمبر الماضي، بسبب بعض الاستثناءات التي شهدها المعسكر.

