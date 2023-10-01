مفاجأة.. تقرير موديست على "مكتب" مارسيل كولر

وأشار المصدر أن مارسيل كولر قد حصل على تقرير من مساعديه فيما يخص أنتوني موديست بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012