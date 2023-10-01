الرياضة

أزمات إمام عاشور لا تنتهي.. "لايك" للزمالك يشعل النيران داخل القلعة الحمراء (ملف)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمات إمام عاشور لا تنتهي.. "لايك" للزمالك يشعل النيران داخل القلعة الحمراء (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إثارة الجدل بعد انتقاله إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أزمات إمام عاشور لا تنتهي

ويستعرض لكم “الفجر الرياضي” أزمات إمام عاشور مع المارد الأحمر التي سببت غضب كبير لجماهير المارد الأحمر في الفترة الماضية.

الاحتفال بتأهل الزمالك إلى دور المجموعات

وآولى المشاكل التي ضربت النادي الأهلي بسبب إمام عاشور احتفال نجم المارد الأحمر بتأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث ظهرت صورة على موقع التواصل الإجتماعي وقام إمام بوضع “لايك” على صورة تأهل الفريق مما آثار غضب جماهير النادي الأهلي بشكل كبير ليقوم بحذفها.

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لايك إمام عاشور على منشور الزمالك

غضب من الجماهير بسبب احتفال إمام عاشور مع اللاعبين

فيما تُكمن الأزمة الثانية لجماهير النادي الأهلي من قبل إمام عاشور هو طريقة احتفال اللاعب مع اللاعبين بعد الأهداف، حيث خرج أحمد شوبير الإعلامي وشن هجوم على اللاعب بسبب الأهداف.

وطالب شوبير من إمام عاشور بضرورة الهدوء في طريقة احتفاله مع اللاعبين بسبب الأهداف خوفًا مع الإصابات التي من المُمكن أن يتعرض لها اللاعبين.

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احتفال إمام عاشور مع اللاعبين

مشكلة إمام عاشور ومحمد الشناوي

وجاءت الأزمة الثالث التي ضربت إمام عاشور والتي كانت في البداية هى مشكلته مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

وقام محمد الشناوي بتعنيف إمام عاشور عقب مباراة إتحاد العاصمة الجزائري والتي خسرها المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر الإفريقي في غرفة خلع الملابس.

ورفض إمام عاشور الاستماع إلى محمد الشناوي الذي وجه له اللوم الكبير الذي ظهر عليه وتعدى اللاعب بشكل لفظى على الشناوي حسب محمد فاروق الإعلامي بقناة "تن".

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إمام عاشور والشناوي

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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