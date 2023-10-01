نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الزمالك المحتمل يرد على جمهور الأهلي.. إليك القصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسين لبيب رئيس الزمالك حول هتافات الجماهير الأهلاوية التي وجهت له في مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة إفريقيا.

كانت هتافات الجماهير في المباراة التي تفوق فيها الأهلي برباعية نظيفة: "حسين يا لبيب لو راجل خد لاعيب".

وجاءت هتافات الجمهور ردًا على حديث المرشح لرئاسة نادي الزمالك في قناة ON التلفزيونية، والذي أكد فيه أن نادي الزمالك قادر على ضم لاعبين من القلعة الحمراء، في حال استمرار مفاوضات الأحمر مع أحمد فتوح لاعب القلعة البيضاء.

ورد رئيس الزمالك المحتمل على هتافات الجماهير الحمراء ضده بتعليق مثير، خلال الحديث مع الأعضاء وعقب علمه بالهتافات "ماشي زي الفل.. مين اللي قال؟.. هنوريهم إن الزمالك نادي الرجولة".

يذكر أن الزمالك قد تأهل للدور الـ32 بكأس الاتحاد الأفريقي، عقب التفوق على حساب أرتا سولار برباعية مقابل هدف ليحول تأخره ذهابا بثنائية.

