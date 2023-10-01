نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يحذر إمام عاشور وأمير هشام يكشف تطورات أزمة محمود علاء.. نجم الزمالك يستفز جمهور الأهلي وفيتوريا مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شوبير يحذر إمام عاشور

حذر الإعلامي أحمد شوبير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور رغم تألق اللاعب الكبير خلال المباريات الماضية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر أون سبورت اف إم: "لدي عتاب على إمام عاشور بسبب طريقة الاحتفال مع اللاعبين بالأهداف التي تسجل في المباريات الأخيرة".

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أحمد شوبير

أمير هشام يكشف تطورات أزمة محمود علاء

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سوف يتقدم باعتذار رسمي للجهاز الفني.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يتقدم باعتذار أمام اللاعبين إلى الجهاز الفني، بعد عودة التدريبات، خاصةً بعدما حصل سوء فهم مع مدحت عبدالهادي مدرب الفريق خلال التدريبات قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية".

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أمير هشام

نجم الزمالك يستفز جمهور الأهلي "خليكم في فريقكم"

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: 'أتمنى من جماهير الأهلي عدم التقليل من احتفال جماهير الزمالك، والتركيز مع فريقها فقط في مشاركته بكأس العالم للأندية".

فيما أشاد دويدار بلاعبي نادي الزمالك، بعد الأداء الذين قدموه في الفوز على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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مداخلة أحمد دويدار مع الريمونتادا

فيتوريا مستمر في منصبه

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول، من أفضل المدربين وهناك تمسك شديد به.

وتابع أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فيتوريا هو سعيد في منصبه ولا يوجد أي استقرار حول رحيله ولديه رغبة في الاستمرار".

وأضاف محمد أبو الوفا: "الوضع المالي داخل الاتحاد المصري صعبة للغاية، والمصروفات أكبر من الدخل الوارد، والشركة المسوقة تساهم بشكل كبير، ونبحث عن رعاة لتطوير الموارد المادية".

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