نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات "سلة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، مسؤولي نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.
ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي".
وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:-
-الأربعاء 25 - 10
الزمالك ضد الأوليمبي على صالة طلائع الجيش
-الخميس 26 - 10
الزمالك ضد هليوبوليس على صالة طلائع الجيش
-الجمعة 27 - 10
الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة المقاولون العرب
-الأربعاء 1 - 11
الأوليمبي ضد الزمالك على صالة سموحة
-الخميس 2 - 11
الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الأوليمبي
-الجمعة 3 - 11
الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة سموحة