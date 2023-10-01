نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات "سلة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، مسؤولي نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024. ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي". وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:- -الأربعاء 25 - 10 الزمالك ضد الأوليمبي على صالة طلائع الجيش -الخميس 26 - 10 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة طلائع الجيش -الجمعة 27 - 10 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة المقاولون العرب -الأربعاء 1 - 11 الأوليمبي ضد الزمالك على صالة سموحة -الخميس 2 - 11 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الأوليمبي -الجمعة 3 - 11 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة سموحة

