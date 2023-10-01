بايرن ميونخ يستعيد خدمات بواتينج

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أحمد جودة - القاهرة - أكمل جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، حصة تدريبية في مقر تدريبات النادي زيبنر شتراس اليوم الأحد، وسط تقارير تشير بإمكانية عودته للفريق.

وذكر بايرن ميونخ في بيان أن بواتينج تدرب مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، التي تعادل فيها الفريق مع لايبزيغ 2-2 في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف بايرن أن اللاعب سيواصل التدريب في زيبنر شتراس في الأيام المقبلة.

وبعد المباراة، أفادت شبكة "سكاي" أن بايرن كان يخطط لإعادة بواتينج للنادي، وذكر التقرير أن هناك مفاوضات حدثت بين الطرفين وأنه من المقرر إجراء المزيد من المناقشات اليوم الأحد.

وسيعود بواتينج إلى بايرن في صفقة انتقال حر، حيث أنه لا يلعب لأي نادٍ منذ أن ترك ليون الفرنسي هذا الصيف، بعدما فضل النادي عدم تجديد تعاقده.

وفاز بواتينج بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن، بالإضافة لتسعة ألقاب للدوري الألماني.

وفي العام الماضي، أدين بواتينج بالاعتداء والإهانة عقب هجومه على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض 120 غرامة يومية تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولار وقتها) بمجمل 1.2 مليون يورو.

ولكن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.

وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينغ، الذي زعم أن القاضي متحيز ضده، والنيابة العامة، التي طالبت بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.