نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. سيمبا التنزاني يتأهل بصعوبة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق سيمبا التنزاني بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على باور ديناموز باور الزامبي في دور الـ32.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1 اليوم، الأحد، على الملعب الوطني، ضمن منافسات جولة الإياب من الدور الثاني التمهيدي، في حين انتهى الذهاب 2-2 فى زامبيا، ليخطف بطل تنزانيا تذكرة الدور التالي بقاعدة الأهداف خارج الملعب.

وأحرز باور ديناموز هدف التقدم ضد أصحاب الملعب في الدقيقة 16 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 75، سجل جوندواني شيبوني بالخطأ فى مرماه، ليتسبب في إقصاء فريقه من البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ٢٠ أكتوبر المقبل في دوري السوبر الافريقي وتقام العودة يوم ٢٤ من نفس الشهر.