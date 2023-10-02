نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح التأهل لمجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة وذلك بتأكد إصابة واحد من أبرز اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة.

مصطفى شكري يتعرض لقطع جزئي في غضروف الركبة

وعلم موقع الفجر الرياضي أن اللاعب مصطفى شكري تعرض لإصابة تمثلت في قطع جزئي في غضروف الركبة.

وسبق وأن تم تصعيد اللاعب للفريق الأول وقيده في قائمة المارد الأبيض للموسم الجديد وفق قرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ورفض المدرب رحيل اللاعب بالمجان حيث يرى أنه من العناصر المبشرة كونه من مواليد 2001 وتم قيده مع كريم عبد الحق قبل لحظات من غلق باب القيد.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية السبت القادم ضد فريق نادي البنك الأهلي لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري Nile.