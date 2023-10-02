نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.. الإثارة والندية مستمرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفرلكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا أدناه مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفق ما يلي:-
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
- أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء
- الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء ـ
- ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء
- سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
- الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء
- النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3
- مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
- ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
- فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
- شباب بلوزداد X بو رانجرس – سيراليون – 10 مساء