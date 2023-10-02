نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نبأ سار يثلج قلب تشافي وجماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الإثنين أن هناك واحدة من الأنباء السارة التي أثلجت قلب الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة وجماهير البلوجرانا.

مدافع شاب يجذب أنظار تشافي

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن المدافع الصاعد ب أو كوبارسي صاحب الستة عشر عامًا الذي يلعب في برشلونة أتلتيك بالدرجة الثالثة قد جذب الانظار إليه بعد أن تألق رفقه قطاع الناشئين للنادي الكتالوني في الفترة الماضية.

وبعد الأداء الذي قدمه اللاعب اليافع أمام نادي سيلتا فورتونا قد حصل على إعجاب المدرب المكسيكي رافا ماركيز الذي طلب بدوره ضرورة متابعته من أجل ضمه للفريق الأول خاصةً أنه بات جوهرة بين يدي تشافي.

وعلى الفور تم قيد اللاعب في دوري أبطال أوروبا ويطمح في أن يشارك خلال المباريات القادمة لإثبات أحقيته بإرتداء قميص البلوجرانا.