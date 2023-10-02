نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ناصر ماهر على انضمامه لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر، بالتحدث عن الفوز على فريق سينجيدا التنزاني والتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإنتاج الحربي.

أول تعليق من ناصر ماهر على انضمامه لنادي الزمالك

وقال ناصر ماهر خلال حديثه عبر قناة صدى البلد: "كان فوز مهم في مباراة اليوم، الفترة الماضية كنا نعمل لهدف واحد وهو التأهل لدور المجموعات وحققنا هذا الهدف بالفعل".

وأضاف: "الموسم الحالي سيرى الجمهور شيء مختلف من ناصر ماهر وأتمنى تحقيق العديد من أهدافي في الموسم الجديد، هدفي الرئيسي هو التواجد مع منتخب مصر وتحقيق بطولة مع مودرن فيوتشر".

وتطرق بحديثه عن نادي الزمالك وقصة ارتباطه به: "الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى، بس كدة".



جدير بالذكر أن فريق مودرن فيوتشر قدم أداء رائعًا أمام سينجيدا التنزاني بالكونفدرالية، حيث فاز برباعية مقابل هدف ليحجز كرسي الصعود بصحبة الزمالك.