عاجل.. رد صريح من إمام عاشور للأهلي على تهنئة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على موقف لاعب الأهلي إمام عاشور من تهنئة فريقه السابق الزمالك بالتأهل في بطولة الكونفدرالية.

إمام عاشور يرد لزملائه على تهنئة الزمالك

وكتب حسن: "مصدر داخل الأهلي قال إن إمام عاشور نفى لزملائه تهنئته للزمالك أو التعليق على أي شيء.. وأكد لهم أن هذا الحساب مزيف".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأثار إمام عاشور الجدل بعد انتشار صورة تكشف إعجابه بتأهل الزمالك في الكونفدرالية، مما دفع البعض لمهاجمة صفقة الأهلي الجديدة.

يذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني، وهو ما نجح فيه نجوم القلعة البيضاء.