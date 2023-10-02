نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس ألمانيا.. لايبزيج يصطدم مع فولفسبورج ومهمة سهلة لبايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقعت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، فريق لايبزيج (حامل اللقب)، في مواجهة مضيفه فولفسبورغ، في صدام مبكر بين الفريقين اللذين ينشطان بدوري الدرجة الأولى الألماني.

ويلتقي بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة برصيد 20 لقبًا، مع فريق ساربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في حين يخوض بروسيا دورتموند مواجهة ليست بالسهلة ضد هوفنهايم.

في المقابل، يحل بايرليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حاليًا، ضيفًا على ساندهاوزن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

ويشهد الدور الثاني أيضًا مواجهة أخرى بين فريقين يلعبان بدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي شتوتغارت مع يونيون برلين.

يشار إلى أن مباريات الدور الثاني بكأس ألمانيا ستُتقام يومي 31 أكتوبر الجاري، والأول من نوفمبر المقبل.