نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس رئيس برشلونة.. اتهام لابورتا بتسريب معلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الإثنين حقيقة تسريب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة معلومات أدت لسجن الرئيس السابق للبلوجرانا ساندرو روسيل.

حقيقة اتهام لابورتا بتسريب معلومات

وقام لابورتا بنفي كافة المزاعم التي قالت أنه قام بتسريب المعلومات التي أدت لحبس ساندرو روسيل ولوح بأنه سيقوم باتخاذ كافة التدابير القضائية في هذا الشأن.

وسبق وأن تم سجن روسيل احتياطيًا لمدة عامين قبل أن يتم تبرئته واطلاق سراحه بتهم غسيل الأموال.

قبل أن يخرج المفوض السابق للشرطة الاسبانية خوسية مانويل فياريخو في واحدة من المحطات الاذاعية بتصريحات نارية قال خلالها أنه على الرغم أنه ليس سياسيًا لكنه من بين ثلاثة أعداء في السياسة الحانق والمتعطش للدماء والشريك وكان لابورتا السبب وراء تسريب معلومات حبس روسيل.

وتابع أن أشخاص مقربين من روسيل قاموا بخداعه في تلك القضية ولعل من أبرزهم كارمن لاميل وما كان من لابورتا إلا أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد فياريخو.

ووفق صحيفة سبورت يرى لابورتا أن كافة التصريحات التي صدرت من فياريخو عارية تمامًا من الصحة وكاذبة.