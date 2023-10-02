نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللاعب لم يعتذر.. مفاجأت في عقوبة محمود علاء مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، حقيقة اعتذار محمود علاء لاعب الفريق الأول للجهاز الفني واللاعبين، وذلك بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا ليتعرض اللاعب لعقوبة من المدير الفني.

محمود علاء لم يعتذر لأحد

وقال عبد الهادي عن اعتذار اللاعب: "غير صحيح، اللاعب لم يتحدث مع الجهاز الفني بعد لقاء أرتا سولار من الاساس".

وقال مدحت في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: "العقوبة الموقعة على محمود علاء مستمرة وسوف يستمر في التدريب منفردا حتى نهاية العقوبة".

التفاصيل الكاملة للواقعة

وأضاف كاشفًا: "أحمد مجدي أبلغ اللاعبين بالتقسيمة وبدأنا نغير اللاعبين باللي منتظرين، وجاء دور حسام عبد المجيد ينزل مكان محمود علاء، لكن بعدها لقيت محمود علاء تحول بشكل غير طبيعي، ومش فاهم ليه وقال ألفاظ غريبة ومسمحش بيها في ظل تواجدي".

وتابع: "أوسوريو حب يحل الموضوع وقتها، ولكن اللاعب معجبش اللاعب الكلام برضو، ومش فاهم ليه محمود علاء عمل كده".

واختتم قائلًا: "طبقنا اللائحة المالية ضد اللاعب، والتدريب منفردا جاء قرارا من الجهاز الفني بقيادة أوسوريو".

كانت الفترة الماضية قد شهدت وقوع مشادة كلامية مع محمود علاء وأحد افراد الجهاز الفني وغاب عن مواجهة الاياب ضد ارتا سولار بطل جيبوتي قبل أن يتم تطبيق اللائحة عليه.