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التعادل يحسم مواجهة نوتنغهام وبرينتفورد

تعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه برينتفورد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي لكرة القدم. التعادل يحسم مواجهة نوتنغهام وبرينتفوردتعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه برينتفورد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسجل هدف الافتتاح لبرينتفورد الدنماركي كريستيان نورجارد في الدقيقة 58، فيما سجل نوتنغهام هدف التعادل عن طريق الأرجنتيني نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نوتنغهام إلى ثمان نقاط في المركز الـ11، متفوقاً بفارق نقطة على برينتفورد، صاحب المركز الـ13. وتُختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بإقامة مباراة فولهام وتشيلسي.

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