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برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2026

أعلن نادى برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال حتى عام 2026، وبشرط جزائي مليار يورو. برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2026أعلن نادى برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال حتى عام 2026، وبشرط جزائي مليار يورو. وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "سيوقع لامين يامال لاعب نادي برشلونة عقدًا جديدًا اليوم الإثنين". وأضاف البيان: "توصل نادي برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن عقد جديد يربط اللاعب بالنادي حتى 30 يونيو 2026م، مع تحديد الشرط الجزائي بمبلغ مليار يورو".

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